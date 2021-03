Alessandria – Variazione d’orario per quanto concerne la gara dell’Alessandria con il Renate,in programma al “Moccagatta” giovedì 18 marzo inizialmente alle 17:30 e valevole per la 31°giornata del campionato di Serie C Girone A. La Lega Pro ha, infatti, disposto l’anticipo anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate.

Il match si giocherà alle 15 dello stesso giorno.