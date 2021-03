Migranti di colore fanno quello che vogliono nelle nostre città e nessuno interviene

Palermo e Reggio Emilia, due città distanti un migliaio di chilometri ma vicine per lo stesso triste destino che le vede ospitare due immigrati di colore sfidare il pubblico decoro girando nudi o mezzi nudi per il centro, pisciando per strada e facendosi il bagno nella fontana. Evidentemente questi video sono stati girati l’estate scorsa ma solo ora ci sono giunti in redazione. Tuttavia, data la situazione, non sembrano superati dai fatti per cui li mettiamo in rete. Non facciamo commenti perché le immagini si commentano da sole.

Guardare i due video sotto.

Africa? No Palermo. Clandestino nudo urina in mezzo alla strada in pieno giorno in presenza di donne e bambini. Che degrado, povera Italia. https://t.co/kJWQdnGGHvpic.twitter.com/Qmi0ISbXNs — RadioSavana (@RadioSavana) March 9, 2021