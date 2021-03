Nuoto: bene i ragazzi e le ragazze del Derthona a Milano e Monza

Tortona – Ennesima buona prova per gli atleti del Derthona Nuoto, impegnati lo scorso fine settimana ai Campionati Regionali Lombardi, in scena tra Milano (piscina Mecenate) e Monza (piscina Pia Grande), con maschi e femmine equamente divisi.

I ragazzi di coach Manuel Piacenza, sempre sotto i colori del team Phoenix, sono arrivati a piazzarsi vicino alla zona podio. A Milano, protagonista del settore maschile è stato Matteo Stalletti, che tra gli Junior ha vinto la medaglia d’argento nei 200 misti frantumando il suo personale e portandolo a 2’06’’05/100 oltre al nono posto nei 100 rana. Nella stessa prova, bene anche Hygert Hyzoti che si piazza al 16° posto. Sempre tra gli Junior bene anche Filippo Mirabello, 17° nei 200 farfalla e 41° nei 200 misti mentre nella categoria Ragazzi buone prove per Andrea Guerra, 13° nei 200 misti e 14° nei 50 stile libero, Davide Lolla, 17° nei 200 farfalla e Giulio Borgarelli, 66° nei 100 rana. Avvicinano il podio poi tra i Seniores Umberto Marsic, 4° nei 50 stile libero e 6° nei 200 misti e Riccardo Mutti, 5° nei 1500 stile libero e 9° nei 400. Da Monza rispondono presente anche le ragazze: a medaglia arriva nella categoria Ragazze Aurora Borin, 2° negli 800 stile libero mentre Alice Cicalini è 33° nei 100 rana. Ricche le presenze tra le Juniores: Asia Marinetti chiude 11° negli 800 stile libero e 15° nei 200 farfalla, medesima prova dove Anna Stalletti tocca12°, Alice Barbieri è 22° nei 400 stile libero e 26° nei 50, Giulia Gualco 25° nei 200 misti e 41° nei 50 stile libero, Vittoria Sterpi è 32° nei 100 rana e Sofia Gastaldi Giacobone chiude 42° nei 50 stile libero. Infine fra le Seniores Vittoria Roderico avvicina la zona medaglie con un quarto posto nei 200 farfalla e il 13° posto nei 400 stile libero. Il prossimo fine settimana si torna in acqua con la seconda parte.