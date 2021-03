Pallacanestro Serie D: esordio con vittoria per i casalesi della Cb Team che battono Trecate

Casale Monferrato (Cb Team 45 – Trecate 39) – Nel campionato di pallacanestro di Serie D, Girone B, importante vittoria, domenica, per i casalesi delle Cb Team che hannno battuto un coriaceo Trecate, alla palestra “Leardi”, in una gara tanto dura fisicamente quanto poco tecnica. Coach Marchino parte con Nicora, Cometti, Tosi, Botto e Rossi ed il primo quarto si chiude con un brillante 13 – 4 per i monferrini. Non altrettanto bene invece nel secondo parziale con i novaresi che concedono solo quattro punti ed avviano la rimonta favorita anche dall’infortunio di Rossi che subisce una distorsione e non rientrerà più. Si riprende sul 24-19 per i Biancoblù dopo l’intervallo lungo, con tanti gli errori al tiro, anche da distanza ravvicinata, e numerose palle perse a testimonianza di come le compagini fatichino a ritrovare il ritmo partita. Nonostante qualche difficoltà atletica da entrambe le parti e tanta confusione, i casalesi non demordono nemmeno quando devono subire il sorpasso da parte degli avversari sul 34 – 35. Marchino chiede subito time out per riordinare le idee dei suoi ed infatti al rientro in campo Nicora, con due ottimi tiri da fuori, ridà fiducia all’attacco ed il “gladiatore” Cometti sotto le plance torna ad intimorire gli avversari che lasciano la vittoria ai padroni di casa. Merito dell’allenatore è stato di aver ruotato tutti gli effettivi alla ricerca di un assetto di squadra che oggi non è sicuramente ottimale sotto il profilo dell’amalgama; resta comunque la soddisfazione di aver colto un risultato positivo contro una compagine tra le più accreditate alla vittoria del girone. La prossima settimana la Cb Team osserverà un turno di riposo per poi tornare in campo il 20 marzo contro Galliate.

Tecpool Cb Team – Trecate 45 – 39

Tecpool Cb Team: Nicora 15, Cometti 11,Tosi 11, Botto 1, Casanova 1, Grossholz 2,Rossi 2, Basile 2, Feng, Poletti, Romagnoli, Salvaneschi; all. Marchino.

Trecate: Ranzani 10, Galzerano 10, Nicolini 7, Ragazzoni 7, Varone 2, Ummarino, Villa 1, Pollione, Di Leo, Pugno, Corso Hika; all Petricca.