Ubriachi disturbavano i passeggeri sui treni: segnalati al Questore

Novi Ligure – Due ultracinquantenni senza fissa dimora, residenti ad Alessandria, sono stati rintracciati dalla Polizia Ferroviaria sia nella stazione di Novi Ligure che in quella di Arquata Scrivia, entrambi in evidente stato di ebbrezza.I due, già più volte sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta e disturbo ai viaggiatori in ambito ferroviario anche in orari notturni, sono stati segnalati al Questore di Alessandria per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno ad Arquata Scrivia per un periodo di tre anni.

L’operazione si inserisce nell’attività settimanale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta con un bilancio di quattro indagati, quasi cinquemila persone controllate, 1.075 con precedenti di Polizia, duecentosessantasette pattuglie impegnate nelle stazioni e tredici in abiti civili per attività antiborseggio. Oltre settanta servizi di vigilanza a bordo di 168 treni, diciannove i servizi lungo linea e trentanove quelli di ordine pubblico.