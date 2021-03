A Valenza il Comune preferisce rinunciare alla pista ciclabile e puntare sulle fognature come compensazione del raddoppio dell’azienda Bulgari

Valenza – Niente tratto di pista ciclabile, si punta sulle fognature. A Valenza, in commissione consiliare Sviluppo economico riunitasi con il vice sindaco Luca Rossi, è arrivata la decisione di attuare un altro taglio al progetto comunale che riguardava l’ampliamento delle Manifatture Bugari, quello, appunto, relativo alla soppressione di un tratto di pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare le Manifatture con la strada che, passando dalla zona del cimitero, unisce Valenza con il polo del lusso, dove attualmente c’è la sede della Bulgari e dove sorgerà quella della Damiani. Un tratto di circa 1100 metri che avrebbe consentito il collegamento tra lo slargo attualmente presente sotto le Manifatture, dove fermano i bus, e l’altro lato della strada, per imboccare la via che arriva al cimitero, meno trafficata della tangenziale. La pista avrebbe superato un terrapieno che si affaccia sul retro della proprietà Damiani ed era stato preventivato un costo di 200 mila euro.

Invece è stato tutto stralciato. La motivazione? “Investire le risorse nella realizzazione delle fognature che riguarderanno l’ampliamento della grande fabbrica. Ma è stata concordata con la Bulgari la sponsorizzazione della grande rotonda di accesso allo stabilimento con manutenzione curata dall’azienda” ha affermato Luca Rossi.

Favorevole allo stralcio anche Andrea Bortoloni, sindaco di Pecetto: “era un accordo che avevamo già preso con l’amministrazione di Valenza. Si realizzerà un marciapiede che dallo slargo per i bus raggiunga Pellizzari, la zona bassa di Pecetto, per maggiore sicurezza dei pedoni”.

Questo è il secondo cambiamento che l’attuale amministrazione effettua sul precedente progetto, che prevedeva compensazioni ambientali con opera principale un Centro studi che potesse ospitare anche corsi di formazione per orafi. Il Comune ha preferito “convogliare queste risorse sulla valorizzazione del verde cittadino e anche in commissione la proposta è stata quella di investire soldi sui giardini Oliva e sull’area ludica. Un peccato che non s’investa sulla pista ciclabile, perché Valenza è una delle poche città con il Po che le scorre accanto ed era stato proposto che la ciclovia Vento passasse proprio per la città, con una sua valorizzazione in temine ambientali e di mobilità sostenibile. Implementare dunque le piste ciclabili sarebbe andato a vantaggio di quel progetto” ha affermato il capogruppo PD Davide Varona.