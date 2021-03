Chi pagherà i due consulenti chiamati nel 2019 per controllare i bilanci del Cit di Novi Ligure?

Novi Ligure – Il bilancio del Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti di Novi, è in crisi ma intanto, come ulteriore fulmine a ciel sereno, arrivano anche i pagamenti di due consulenti, Stefania Gambacorta, professionista sarda, e Cristian De Fazio, ingaggiati nel 2019 da Francesco Bonvini, ex Lega Nord ed oggi fra i dissidenti di “Solo Novi”, il predecessore di Silvio Mazzarello, attuale amministratore unico del Consorzio novese. Entrambi hanno presentato il conto: solo per Stefania Gambacorta la richiesta è di circa 7.000 euro.

“Nella lettera dell’altro professionista – dice Mazzarello – non è quantificata alcuna somma. Entrambi chiedono che venga pagato il loro operato ma nei nostri uffici non c’è nulla che attesti la loro attività. Per questo ho chiesto a queste persone i documenti comprovanti le loro pretese, ma finora non ho ricevuto risposta”.

Mazzarello sostiene di non aver mai compreso quale sia stata l’attività effettiva dei due consulenti. Bonvini commenta: “Stefania Gambacorta mi era stata indicata da De Fazio, a sua volta segnalato dalla Lega. Nessuno dei due è stato assunto dal Cit, poiché io mi sono dovuto dimettere: li avrei inseriti nell’organico solo in caso di conferma. Mi servivano infatti due contabili per valutare la situazione del bilancio, non essendo esperto in materia. Sarebbe stato inoltre impossibile delegare anche questo aspetto al direttore del Cit”.

E a proposito delle richieste economiche di Gambacorta e De Fazio, Bonvini ha spiegato che “le spese sostenute all’epoca da entrambi per viaggi, pernottamenti e altro le ho pagate di tasca mia. Sulle loro pretese inviate al Cit non so che dire: il lavoro sul bilancio da parte loro c’è stato, ma non mi sento di criticare né loro né il Cit. Ricordo solo che quando mi è stato conferito l’incarico di amministratore ho avuto carta bianca dal sindaco Cabella”.