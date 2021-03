Da Banca d’Italia: messa in vendita all’asta la sede di Alessandria in Piazza della Libertà

Banca d’Italia mette all’asta la ex sede di Alessandria in Piazza della Libertà. L’edificio fu costruito tra il 1951 e il 1954 a seguito della parziale demolizione della sede precedente e si sviluppa su quattro piani, oltre ai piani terra e interrato. Sarà venduto in blocco per una superficie commerciale complessiva di circa 4.810 mq, oppure per singoli lotti, con una procedura senza base d’asta. Si possono trovare informazioni più dettagliate a questo link: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/beni-immobili/immobili-in-vendita/Avviso_vendita_Alessandria.pdf