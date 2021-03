Da Cgil, Cisl, Uil Alessandria: le lavoratrici e i lavoratori della Cerutti continuano la lotta distribuendo polenta

Venerdì 12 marzo saranno in Piazza Castello davanti al Teatro Comunale per incontrare la cittadinanza e per renderla partecipe del dramma che stanno vivendo.

Rimangono pochi giorni prima che venga decretato il fallimento della Gruppo Cerutti S.r.l. e a quel punto ci saranno 280 persone che avranno perso il proprio posto di lavoro.

Al sit-in oltre ad un volantinaggio per spiegare la storia di questa azienda e le vicende delle lavoratrici ed i lavoratori che ne hanno fatto parte, verrà distribuito simbolicamente un sacchetto di polenta.

Perché la polenta?

Perché la polenta è tradizione, come la Cerutti è tradizione.

Perché la polenta ha sfamato tante generazioni, la Cerutti ha sfamato tante generazioni.

Perché la polenta è un piatto povero, come poveri rischiano di diventare le lavoratrici e i lavoratori tra qualche giorno perdendo il posto di lavoro.

Il dramma della Cerutti è un simbolo della deindustrializzazione che da tempo colpisce questo territorio, non può cadere nell’indifferenza.

Abbiamo bisogno del sostegno della gente, l’invito a partecipare è rivolto a tutti.

Le lavoratrici e i lavoratori Cerutti

Fim-Fiom-Uilm

Provinciali