In provincia di Alessandria è allarme truffe per i vaccini a domicilio

Alessandria – Mentre sono in distribuzione sul territorio 57.000 dosi Pfizer, oggi è prevista la consegna di altre 53.500 dosi di AstraZeneca e da domani inizieranno le prime inoculazioni ai volontari della Protezione civile, il Covid non ferma però le truffe.

Ad Oviglio due anziani non sono, per fortuna, caduti nella trappola tesa da un giovane che, alla guida di una macchina scura, aveva bussato alla loro porta dicendo di essere lì per far loro il vaccino. I due, però, non avevano ricevuto alcuna prenotazione e non erano stati segnalati all’Asl come persone non trasportabili. La coppia non è caduta nel tranello e ha chiuso la porta avvertendo i carabinieri. All’episodio, accaduto nei giorni scorsi, ne sono seguiti altri analoghi a Ovada e Acqui. I truffatori telefonano prima e prendono appuntamento, per essere più credibili. Casi di questo tipo sono sempre più diffusi. Tanto che la Regione Piemonte ieri ha sentito la necessità di informare di non aver incaricato nessuna società ad inviare agli over 80 i messaggi, che stanno circolando in questi giorni. “La preadesione per la vaccinazione contro il Covid-19 può essere espressa dagli ultraottantenni esclusivamente tramite il proprio medico di famiglia” ha ribadito la Regione. Tramite sms, i truffatori invitano a chiamare un determinato numero telefonico che sarebbe in grado di fornire informazioni e dettagli per prenotare il vaccino contro il Covid-19. La Regione mette in guardia da questi messaggi, in quanto si tratta di servizi a pagamento che non consentono nessuna prenotazione del vaccino e non sono autorizzati. L’unico servizio telefonico attivato dalla Regione Piemonte è il numero verde gratuito 800.95.77.95, dal quale gli operatori forniscono 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20 informazioni su diversi aspetti legati al Covid-19. Ci sono, poi, quei Comuni che oltre ad informare direttamente i cittadini, danno una mano ai vaccinati e a chi deve vaccinare. Sabato mattina la sala consiliare di Castelletto d’Orba sarà a disposizione dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile che raccoglierà le pre-adesioni fra i militi. A Frugarolo, invece, si invitano tutti i cittadini a scaricare dal sito i moduli di autorizzazione al vaccino e di anamnesi disposti dall’Asl. I moduli devono essere compilati prima di recarsi al centro vaccinale in modo da accelerare poi i tempi ed ottimizzare la somministrazione delle dosi. Dall’inizio della campagna in Piemonte sono state inoculate 510.157 dosi, di cui 50.438 nell’Asl di Alessandria. Insieme a quelle degli anziani proseguono le vaccinazioni di personale scolastico con 5.046 prime dosi somministrate fatte su 8.096 adesioni e delle forze dell’ordine con 1.210 somministrazioni su 1.345 adesioni.