Nello stesso giorno tre furti in tre diversi supermercati di Tortona: un arresto e due denunce

Tortona – Per tre diversi furti in altrettanti supermercati cittadini lunedì una donna è stata arrestata e due denunciate dai Carabinieri di Tortona.

Nel parcheggio esterno del centro commerciale Oasi, l’arrestata, una bulgara di 31 anni con precedenti, aveva sottratto la borsetta ad una anziana che l’aveva appoggiata sul carrello mentre caricava la spesa in auto. Secondo i carabinieri della Compagnia di Tortona, che l’hanno arrestata, la ladra aveva seguito l’anziana all’interno del centro commerciale e atteso il momento migliore per entrare in azione. Appena si è accorta di essere stata derubata la vittima si è messa a gridare attirando l’attenzione delle altre persone che in quel momento erano nel parcheggio. Le guardie del centro commerciale, su indicazione dei cittadini, sono riuscite a bloccare la ladra e a consegnarla ai carabinieri, nel frattempo intervenuti.

Dopo appena venti minuti dal primo furto, una ventisettenne è stata denunciata per un altro furto, stavolta all’Esselunga: ad essere rubati sono stati quattro auricolari bluetooth del valore complessivo di 160 euro. Superata la barriera delle casse, la ladra è stata bloccata dalle guardie del supermercato e trovata in possesso degli auricolari.

Nel tardo pomeriggio, infine, all’Oviesse, sempre al centro commerciale Oasi, un’altra donna, una trentunenne residente a Tortona, ha rubato un capo di abbigliamento per bambini ed è uscita facendo suonare l’antitaccheggio.

Le prime due donne sono state anche multate per spostamento non autorizzato fra regioni in quanto provenienti dalla Lombardia e proposte per il foglio di via con divieto di ritorno a Tortona.