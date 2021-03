Scoppia una rissa al pronto soccorso fra marito geloso e amante della moglie: un arresto

Alessandria – Nel giorni scorsi, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria, traeva in arresto un cittadino alessandrino resosi autore del reato di atti persecutori. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione inerente la presenza di un soggetto che, all’interno del locale Pronto Soccorso ed in forte stato di agitazione, arrecava disturbo al personale sanitario e tentava di raggiungere minacciosamente un uomo presente all’interno del nosocomio. Giunti immediatamente sul posto, gli Agenti individuavano un uomo, B.C. di 51 anni, che, interrogato, negava i fatti. Per il forte stato di agitazione gli agenti procedevano a calmarlo ed a ricostruire la vicenda. Dagli accertamenti, emergeva che B.C., per motivi sentimentali con l’ex moglie, da qualche settimana minacciava un uomo ritenuto amante della moglie e che in quel momento si trovava in ospedale. In particolare, diversi episodi di liti erano sfociati in aggressioni, minacce e colluttazioni. B.C. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.