Solvay: dalla Provincia di Alessandria arriva il sì al C6O4

Spinetta Marengo – “Il via definitivo alla produzione sarà dato tra un mese circa. Noi il 24 febbraio abbiamo bloccato la produzione perché non erano autorizzati, ora devono rispettare tutte le prescrizioni, e da allora potranno riprendere a produrre”a parlare è Claudio Coffano, dirigente del settore Ambiente a Palazzo Ghilini in merito alla decisione della Provincia di dire sì alla produzione di C6O4 da parte dell’azienda Solvay di Spinetta Marengo che potrà dunque produrlo ma sottostando a 32 prescrizioni.

Esame superato, dunque. Il documento della Provincia la Solvay lo aspettava già da novembre quando alla seconda Conferenza dei servizi la multinazionale non si era vista rifiutare l’autorizzazione all’ampliamento della produzione, ma solo la sospensione in attesa che l’ente Provincia desse il suo sì definitivo. L’azienda di Spinetta, dopo la sospensione, aveva spezzettato la produzione in due fasi con la seconda in un impianto diverso perché non avrebbero potuto proseguire a Spinetta. Adesso dovranno essere completati tutti gli interventi richiesti, soprattutto quelli riguardanti le perdite durante la produzione e l’utilizzo del prodotto. Lo scorso giugno, alla Conferenza dei Servizi, proprio la questione perdite era stato il punto saliente sia delle autorizzazioni sia delle proteste. Era presente anche il sindaco di Montecastello, Gianluca Penna, che ha tutt’ora il pozzo dell’acquedotto chiuso perché erano state rilevate tracce di C6O4. La Solvay dovrà anche individuare i piezometri, pozzi di osservazione per misurare il carico idraulico di una falda ad una certa profondità, per garantire che non ci sia fuoruscita di prodotto. Tra i 32 punti da rispettare anche le centraline che dovranno essere collegate direttamente con il sistema di Arpa Alessandria, che potrà eseguire controlli da remoto in qualunque momento. Altre questioni sono, poi, gli standard analitici del C6O4 e dell’Adv che, come anche spiegato da Coffano “dovranno essere forniti dall’azienda per permettere le analisi che controllano la presenza di queste sostanze nelle acque, nel Bormida per esempio” e l’Adv, ossia il Pfas contro il quale si è scagliato il Comitato Stop Solvay, sostanza accusata di essere più inquinante di tutte le altre prodotte a Spinetta, e di cui Solvay aveva promesso di liberarsi a favore di C6O4.