Arti Marziali: sette ori e un argento per gli allievi dell’Accademia Wushu Sanda di Alessandria

Alessandria – Buone prove per l’Accademia Wushu Sanda di Alessandria che sta continuando a gareggiare anche se in modalità online. La juniores Marie Lys Foco ha vinto nelle forme a mani nude, sciabola moderna e combattimento sanda. Nei cadetti Sanda, primo posto per Marcello Carena e Andrea Bodellini. Tra gli juniores maschile vittoria per Lorenzo Alfieri. Secondo posto tra i seniores Sanda per Octavian Tudose e primo posto nei master Sanda per Nicola Russo. Assente Sonia D’Agostino, alle prese con un infortunio al tendine del dito per il quale si sottoporrà a un’operazione.

“La federazione ha dato ampia scelta alle tecniche da eseguire nella performance, stabilendo il tempo minimo di 70 secondi e il massimo due minuti, eseguendo una routine originale con tutte le tecniche previste a tempo di una musica a scelta – ha sottolineato il maestro Gianluca D’Agostino – sono state giudicate la coreografia, la tecnica, la velocità, la potenza e l’energia sprigionate nella tecnica e anche i tempi con la musica scelta. I miei atleti come al solito si sono particolarmente distinti”.