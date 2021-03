Atletica: Valeria Straneo domenica a Berna a caccia dell’ultima occasione per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo

Alessandria – Proverà a strappare il pass per la sua terza olimpiade, in programma a Tokyo, e se non ci riuscirà “non farò drammi”, come da lei stessa affermato. È la maratoneta alessandrina Valeria Straneo che domenica 14 marzo sarà a Berna, in Svizzera, al “Bern Marathon”, organizzato all’interno dell’aeroporto della città elvetica.

“Arrivo a Berna dopo essermi preparata al meglio. Sto bene fisicamente, non ho avuto acciacchi ma so anche che i margini per centrare il tempo richiesto sono ristretti. Basta un particolare perché salti tutto e molti fattori come ad esempio il clima non dipendono da me” ha affermato la Straneo. Per lei sarà il secondo tentativo di staccare il biglietto per la sua terza olimpiade dopo la prima occasione sfumata in Spagna, a Valencia.