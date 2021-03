Biogas a Valmadonna: concessi novanta giorni alla Ravano Power per modificare il progetto

Alessandria – Niente impianto a biomasse della Ravano Power a Valmadonna. Se riparlerà tra novanta giorni. È quanto emerso dalla conferenza dei servizi che si è tenuta in modalità online a Palazzo Ghilini, dove la Provincia ha elencato una serie di criticità e una serie di documenti e studi mancanti che non ne permettono la realizzazione.

Contrari alla realizzazione anche l’Arpa e il Comune. A Ravano sono stati concessi novanta giorni per apportare modifiche al progetto. Per l’avvocato del gruppo genovese, in conclusione dei lavori, “è un’assurdità chiedere la documentazione prima; semmai bisogna rilasciare la concessione poi, semmai, revocarla qualcosa ci fossero criticità”.

Soddisfatti naturalmente i comitati che si sono spesi per il no all’impianto. Fra tre mesi se ne riparlerà ma “di certo noi non abbassiamo la guardia” hanno detto a Valmadonna.