Calcio: cala il sipario sui campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, si ripartirà a settembre

Roma – Stop definitivo dei campionati di calcio dalla Promozione alla Terza Categoria. È quanto emerso in seguito alla riunione della Lega Nazionale Dilettanti che si è tenuta ieri a Roma. Tra le decisioni prese dal Consiglio Direttivo, c’è dunque anche quella di chiudere definitivamente ogni possibilità di ripartenza per i campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria e di tutti i campionati giovanili. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ritenuto che non vi sono le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale, eccetto l’Eccellenza, e comunicherà la chiusura dei campionati alla FIGC. Dalle prime indiscrezioni i campionati dovrebbero ripartire a settembre da zero ma con gironi immutati tenendo comunque conto che in estate ci potranno essere degli aggiustamenti tra abbandoni e ripescaggi, che pare terranno conto dei meriti sportivi degli ultimi cinque anni.