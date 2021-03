Da Buona Destra Alessandria: siamo a disposizione

Una politica visionaria, fondata sulla cultura e sulla rigenerazione e cura dei beni culturali come linfa vitale della dinamicità territoriale, che guardi alle prossime generazioni e che sia fortemente concentrata sul presente, con una vera ottica pragmatica, responsabile, moderata, liberale, europeista. Si tratta solo di alcuni dei punti fermi dai quali Buona Destra Alessandria, che oggi nasce, vuole partire per il futuro della città. La ragione deve essere l’unico criterio con cui la politica riconosca ed affronti ogni problema, perché la realtà è complessità, non semplificazione, ed è diversità, non omologazione. Non si cercherà il nemico di turno contro il quale scagliarsi, ma soluzioni concrete e perseguibili per immaginare, prima, e costruire, poi, l’Alessandria di domani. Quello alessandrino è un territorio complesso, potenziale ricco crocevia di interessi economici e commerciali su larga scala mai realmente sfruttato, un territorio al quale manca una visone ed una pianificazione a lungo termine da troppo tempo ormai, fondamentale per uno sviluppo certo e che poggi su solide basi. Un territorio nel quale la classe dirigente è carente di obiettivi condivisi e di un coordinamento che sia collante per una crescita sì eterogenea ma robusta e che si protragga nel tempo con certezza e chiarezza. Il Comitato per la Buona Destra di Alessandria si affianca, così, ai diversi comitati già presenti in Regione Piemonte, in un percorso di constante crescita e di sempre maggior presenza sui territori. Nei pochi mesi dalla sua nascita, avvenuta lo scorso settembre 2020, Buona Destra ha già raggiunto circa 100 comitati locali su tutto il territorio nazionale, e molti altri sono in fase di attivazione. Buona Destra Alessandria rimane a disposizione per tutti i cittadini che vorranno avvicinarsi per un approfondimento, o semplicemente che si vorranno informare.

Emiliano Poggio

responsabile comitato territoriale di Alessandria

Sito web – https://www.buonadestra.it

Twitter – https://twitter.com/DestraBuona

Facebook – https://www.facebook.com/BuonaDestraAlessandria