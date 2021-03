Gli spaventapasseri confermano il no al biogas alla Conferenza dei Servizi a Palazzo Ghilini

Alessandria – Ieri c’è stata la protesta, pacifica, per dire No al biogas da parte del Comitato di Valmadonna che ha messo degli spaventapasseri su un campo che dicono “No”. Giusto una mezz’ora per fare le foto e postarle sulla pagina social dedicata alla protesta contro l’impianto di biogas della “Ravano Power”.

Oggi, invece, è il giorno della Conferenza dei Servizi a Palazzo Ghilini dove Ravano conoscerà la decisione dei tecnici responsabili del settore ambiente di via Galimberti e dovrà mettere agli atti anche il parere dell’amministrazione comunale, negativo con tanto di delibera approvata dal consiglio comunale all’unanimità, e delle osservazioni presentate dai cittadini di Valmandonna.

“Siamo convinti che tutto non si risolverà domani. Noi comunque abbiamo presentato una relazione tecnica e siamo ottimisti” ha dichiarato Giovanni Pittaluga, del Comitato “No Biogas”.

Per lui i nodi sui quali il comitato può puntare per vincere con il No al biogas sono: la vicinanza a un impianto di carburante già esistente, il passaggio nella zona dove si dovrebbe realizzare la centrale biogas dei rii Ponte Rosso e Lesina, la presenza di un pozzo dell’acquedotto Amag, e poi le falde acquifere che sono a un metro e mezzo di profondità e che secondo il presidente del comitato verrebbero sicuramente inquinate.

L’impianto della Ravano Power, se realizzato, occuperebbe una superficie di 4 ettari e mezzo e l’accesso sarebbe da via Porcellana, una traversa di strada Cerca. La produzione è quella di biogas da scarti agricoli, liquami e letame. Anche sul passaggio dei mezzi pesanti sulle strade comunali il Comitato ha espresso una serie di critiche supportate anche dai consiglieri comunali di minoranza che hanno presentato mozioni sull’argomento.