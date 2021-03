Il Comitato “Stop Solvay”: “sarà impossibile per l’azienda rispettare tutti i vincoli”

Alessandria – “A un mese di distanza dall’irruzione da parte dei carabinieri del Noe all’interno di Solvay e dall’apertura di una nuova indagine da parte della Procura per omessa bonifica e inquinamento ambientale la Provincia ha firmato l’atto che concede alla multinazionale di ampliare la produzione di questo Pfas, il C604”. Con questo comunicato il Comitato “Stop Solvay” ha recentemente commentato la notizia del sì della Provincia all’utilizzo da parte della Solvay di Spinetta Marengo del C604, seppur con 32 vincoli posti da Palazzo Ghilini, ente che concede le Autorizzazioni ambientali integrate. In realtà è stato dato tempo un mese all’azienda proprio perché deve mettere in atto quelle 32 prescrizioni, che riguardano principalmente il blocco delle dispersioni di sostanza nell’ambiente, e possibilità di controllo da remoto per l’Arpa degli scarichi e dismissione dell’Adv, un Pfas considerato tra i più pericolosi. “Solo qualche giorno dopo l’apertura dell’inchiesta – si legge ancora nel comunicato degli ambientalisti – la Provincia si domandava se l’iter per l’approvazione potesse proseguire indipendentemente dall’inchiesta. Insomma, la scusa per allungare i tempi burocratici gli era stata servita su un piatto d’argento, ma è probabile che le pressioni da parte della multinazionale abbiano avuto la meglio. Apprendiamo che saranno eseguiti controlli una o due volte al mese. Ci domandiamo come sia possibile che Solvay nel giro di qualche mese sia riuscita ad ottemperare alle richieste poste da Arpa nella relazione dell’ultima conferenza dei servizi. Ci domandiamo inoltre come Solvay sia riuscita a individuare le fonti di quelle perdite, dal momento che fino a qualche mese fa asseriva di non essere in grado di individuarle, tanto da arrivare a negare che il C6O4 rilevato nell’acquedotto di Montecastello potesse provenire dal polo chimico”. Quel pozzo è ancora chiuso e a Montecastello l’acqua arriva da altri pozzi ormai da giugno dell’anno scorso. Altra questione è quella degli standard analitici ossia quelle molecole di confronto che permettono di individuare le perdite nelle falde, anche questi inseriti nelle 32 prescrizioni. “Lo standard per l’Adv non è disponibile in commercio e quello fornito dall’azienda non è conforme alle analisi da parte di un laboratorio pubblico e non è accettabile che sia eliminato solo entro il 2025. Vogliamo concedere 10 anni in più alla Solvay per produrre una sostanza dichiarata illegale?”.

Chiedere gli standard alla Solvay per le analisi di monitoraggio è come, secondo il Comitato Stop Solvay, “il controllato che controlla sé stesso e non mette a conoscenza nessuno di come esegua le sue misurazioni. Ci pare un fatto di enorme gravità e tutt’ora in corso. Ad aggravare ciò, l’azione intimidatoria di Solvay di rimuovere dal mercato l’unico standard analitico del C6O4 usato da Arpa per le campagne di monitoraggio”. E ancora la richiesta del monitoraggio della presenza di C6O4 nell’aria “uno degli omissis presenti nel documento presentato da Solvay per la richiesta di ampliamento della produzione”.

Sabato, alle 16, il Comitato sarà in presidio sotto il Comune di Alessandria per pretendere che gli stessi amministratori che hanno recentemente riscoperto “una vena fintamente ecologista, facciano lo stesso anche con l’inquinamento causato da Solvay”.