“Il Covid è una punizione di Allah”: così ripeteva in carcere ad Asti il reclutatore di terroristi Saber Hmidi per cui c’è un nuovo ordine di cattura

Asti – Nuovo ordine di cattura per Saber Hmidi, il tunisino di 37 anni divenuto, nel 2020, il terrore del carcere di Asti tanto che era stato necessario un suo trasferimento nel carcere milanese di Opera.

Hmidi è stato raggiunto a Siracusa da un nuovo ordine di cattura che lo accusa di proselitismo, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato una rivolta nel carcere milanese e aggredito due agenti della penitenziaria. In piena pandemia lui gioiva: “il Covid era una punizione di Allah agli italiani per i torti inflitti ai musulmani”. Il suo obiettivo era quello di “tornare in Libia con la figlia a fare Jihad fino alla fine”.

Ma intanto continuava a fare proselitismo, indottrinando gli altri detenuti costretti, oltre che a pregare, anche a creare problemi di sicurezza.

Condannato a quattro anni e mezzo per proselitismo dopo che nel 2014, a Roma, era stato trovato con una bandiera del gruppo terroristico tunisino «Ansar al-Shari’a» legato a Isis e al Qaeda, Hmidi è stato trasferito più volte per motivi di sicurezza. E in ogni carcere italiano da cui è passato ha creato problemi. E ad Asti non ha fatto eccezione dove è arrivato lo scorso 30 aprile e dove continuava imperterrito a essere “irrispettoso, violento e a esasperare la pratica religiosa”. Ma anche a minacciare gli agenti di “tagliargli la gola” e di “essere pronto a fare la guerra”.

Ad Opera aveva preso di mira un giovane tunisino come lui. Lo aveva agganciato nell’ora d’aria e lo aveva obbligato a pregare cinque volte al giorno, raccontandogli di essere stato in Libia a fare la guerra. Il ragazzo, in cella per reati comuni, era vicino alla scarcerazione e Hmidi lo esortava insistentemente ad “andare in Libia e in Siria per uccidere polizia e militari”. E successivamente tornare in Italia “a fare un attentato in una spiaggia affollata in Sicilia, a Palermo, o in un parco a Firenze», promettendo tra l’altro “aiuti finanziari» alla madre del giovane qualora avesse aderito ai suoi inviti.

Hmidi è, inoltre, accusato di aver distrutto la sua cella a Opera il 30 marzo mentre il 17 aprile, poi, innescò un tentativo di rivolta e aggredì due agenti. I cattolici, in particolare, sono la sua ossessione: in carcere indossava la tuta della Roma calcio, “perché l’Isis vuole fare la guerra a Roma”.