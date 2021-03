Pallacanestro femminile: cominciano le Final Eight di Coppa Italia, Autosped Castelnuovo Scrivia ospite di San Giovanni Valdarno

Castelnuovo Scrivia – Comincia l’avventura della Autosped Castelnuovo Scrivia, che in settimana ha ingaggiato l’ala trentacinquenne Carolina Scibelli, nella Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro femminile. Domani pomeriggio alle quattro, al centro sportivo San Filippo di Brescia, le “giraffe” tortonesi saranno attese dalla Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno, formazione che si è classificata al primo posto al termine della fase di andata del girone Sud.

Roster ambizioso, quello toscano, allestito dalla società del patron Argirò con coach Franchini che può disporre di un gruppo assai competitivo e ricco di individualità in cui convivono un mix di talento e forza fisica, gioventù ed esperienza. Senza il play Cecili, ai box per un infortuni a crociato e menisco, nel reparto esterne le aretine possono contare, in cabina di regia, sulla classe 2002 Nativi, su Togliani, ex Reyer, Crema e Torino e giunta proprio in sostituzione di Cecili e su Argirò. Tra le guardie spicca De Pasquale e le giovani ma già affermate Missanelli e Gregori cui si aggiungono le under Parolai e Bizzarri. Sotto canestro il roster toscano può contare su Miccio e Sasso mentre nell’area dei 3 secondi ci sono Bona, la croata Trehub e l’ex Spezia Olajide.