Pallacanestro Serie A2: una Bertram Derthona in cerca di riscatto riceve Apu Udine

Tortona – Si gioca oggi al PalaOltrepò di Voghera alle 20:45 un match importante per Bertram Derthona, ancora capolista ma reduce da tre sconfitte di fila: la sfida ad Apu Udine, terza forza del campionato, nella gara valida per il recupero dell’11° giornata del campionato di Serie A2 Girone Verde di pallacanestro.

La squadra friulana di coach Boniciolli, dopo un avvio lento in campionato, ha svoltato con l’innesto di Federico Mussini. Domani dovrà rinunciare ad Andrea Amato e Joseph Mobio, mentre saranno presenti le punte Dominique Johnson, 17 punti di media, Nana Fouland, 12 e 9 rimbalzi, assieme ad Antonutti, Mussini, e Giuri. In casa Bertram coach Ramondino recupererà Fabi mentre capitan Tavernelli, analizzando la partita, ha dichiarato che “Udine è una formazione costruita per vincere, che ha fisicità, fiducia e sta giocando bene. Dovremo giocare con pazienza contro la loro aggressività difensiva”. Tra oggi e domani, oltre a Tortona-Udine, si giocheranno altri quattro recuperi del Girone Verde: Trapani-Mantova, Orzinuovi-Torino, Biella- Capo d’Orlando e Treviglio-Piacenza.