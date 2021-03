Un altro passo avanti per la riapertura dei cantieri della Asti – Cuneo

Asti – Nuovo passo avanti per quanto concerne la riapertura dei cantieri della Asti – Cuneo. Alla Corte dei Conti è stato, infatti, registrato il decreto interministeriale per il completamento dell’autostrada, ultimo passaggio formale necessario. A questo punto potranno partire i lavori per la strada vera e propria. In base agli ultimi accodi tra società concessionaria e il Governo, la divisione del lotto mancante, poco più di 9 chilometri, sarà suddiviso in due sub lotti, A e B. Il cantiere del primo, tra Alba e Verduno, circa 5 chilometri, compreso il casello all’altezza del nuovo ospedale, è in procinto di partire e necessiterebbe di 2 anni e mezzo di lavori. Il progetto esecutivo è già stato approvato e sono state ultimate anche le procedure di esproprio dei terreni, con i rispettivi pagamenti. Potrebbe concludersi il prossimo anno, invece, l’iter burocratico del secondo lotto, da Verduno al moncone di Cherasco, con la sostituzione del percorso in galleria a doppia canna sotto la collina di Verduno, con un percorso a cielo aperto che prevede la costruzione di viadotti.