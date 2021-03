Da Cgil Alessandria: ancora morte sul posto di lavoro

La Camera del Lavoro provinciale di Alessandria piange l’ennesimo caduto sul lavoro, Fredy Pluas travolto e ucciso dal carrello elevatore su cui operava nell’azienda di articoli da giardinaggio a Terzo d’Acqui. Non conosciamo la dinamica che ha causato la morte di un lavoratore esperto, di 58 anni, che lavorava nell’azienda da 15 anni, ma certamente i morti causati da strumenti di lavoro e la qualità degli stessi va messa sotto una maggiore attenzione perché non possiamo tollerare questa strage che si ripete anno dopo anno senza significativi miglioramenti. Serve vigilanza, servono ispettori e tecnici sul territorio che intervengano nei luoghi di lavoro prima degli incidenti e non solo per analizzare le dinamiche della morte servono più persone a occuparsi di sicurezza. Non possiamo e non vogliamo abituarci alle morti sul lavoro. Ci stringiamo alla famiglia di Fredy Pluas per la perdita, e sappiamo che le nostre condoglianze sono poca cosa per cui chiediamo alle autorità competenti di fare chiarezza sull’accaduto e di informare la società civile del perché nel 2021 si muore ancora lavorando.

Il Segretario Generale della Camera del Lavoro

Provinciale di Alessandria

Franco Armosino