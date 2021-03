Tortona – I Vigili del Fuoco di Alessandria, Tortona e Novi Ligure sono intervenuti stamane, intorno alle 11, a Tortona in strada statale per Voghera 52 per un vasto incendio divampato in un capannone di circa 500 metri quadrati. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate circa tre ore, successivamente si sono tenute le operazioni di bonifica. Nessuna persona è rimasta intossicata. Il rogo ha riguardato un’area di circa 100 metri quadrati.