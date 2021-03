Divergenze sul Cit di Novi Ligure: saltato il consiglio comunale in programma questa sera

Novi Ligure – Sulla crisi, ormai profonda, del Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi Ligure ieri in consiglio comunale a Novi Ligure si è deciso di annullare la seduta in programma stasera.

In occasione della commissione di lunedì, l’assessore al Bilancio Maurizio Delfino aveva avanzato una proposta di delibera sulla ricapitalizzazione della società. Il ragioniere capo Roberto Moro, il segretario comunale Pier Giorgio Cabella e i revisori dei conti hanno però dato parere contrario, portando così al ritiro della proposta e al conseguente annullamento della seduta odierna.

Troppo rischioso per gli stessi consiglieri discutere una delibera di tale importanza senza il via libera dei tecnici, motivo per cui si è deciso l’annullamento della seduta.

Il salvataggio delle aziende pubbliche, in base al testo della legge Madia, è consentito ma con la prospettiva di raggiungere un equilibrio economico-finanziario entro 3 anni. Il piano industriale approvato a ottobre 2020 prevedeva invece di mantenere in vita il Cit fino all’intervento di un privato, prospettiva per la quale alcuni enti soci, tra cui Serravalle Scrivia, Gavi e Stazzano, si sono sempre detti contrari. In sede di commissione, l’assessore Delfino aveva proposto un percorso in più passaggi, partendo con il ripianamento delle perdite, seguito poi da una ricapitalizzazione dal valore di 150.000 euro e dalla trasformazione del sodalizio da una forma pubblica a una mista pubblico-privata. Lo scopo era di arrivare, infine, alla definizione di un bando di gara per l’ingresso di un soggetto privato entro la fine del 2021. L’ipotesi è stata rispedita al mittente: la delibera non verrà quindi presentata.