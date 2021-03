Grigi: domenica sfida in trasferta al Piacenza dell’ex mister Cristiano Scazzola

Alessandria – Si prepara ad un altro trittico di match impegnativo l’Alessandria, reduce dal successo dello scorso fine settimana sull’Albinoleffe per 1-0. Domenica, alle 17:30, i Grigi saranno ospiti del Piacenza nel primo di questi tre incontri ravvicinati. Poi in casa contro il Renate, giovedì 18, ed infine fuori casa contro la Pro Vercelli domenica 21.

Contro i Biancorossi emiliani, match valido per la 30° giornata del campionato di Serie C Girone A, la truppa grigia ritroverà il suo ex mister, Cristiano Scazzola, così come il difensore Raffaele Celia ritroverà l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio professionistico quando militava nelle file del Cuneo. Una settimana importante, insomma, per l’Alessandria che dovrà cercare di portare in cascina il massimo da questi prossimi tre incontri se vorrà, quantomeno, continuare a coltivare sogni di rimonta nei confronti del Como capolista. In casa grigia si lavora al recupero di Mustacchio mentre il Piacenza è alle prese con assenze, rientri e dubbi di formazione. Mister Scazzola potrebbe dover nuovamente rinunciare al portiere titolare Libertazzi e farà anche a meno del difensore Battistini. Altri dubbi riguardano l’impiego di un altro difensore, Marchi, e del centrocampista Suljic, ex Alessandria e nuovamente disponibile dopo un mese di assenza. Le buone notizie per il Piacenza, infine, riguardano il centrocampista Corbari e l’attaccante De Respinis, che hanno scontato il turno di squalifica e perciò saranno regolarmente in campo domenica.