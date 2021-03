Il direttore dell’ospedale lascia anzitempo Alessandria per un incarico romano

Alessandria – Gli mancavano tre mesi alla scadenza del mandato ma il dottor Giacomo Centini, direttore dell’ospedale di Alessandria, ha deciso di accettare l’incarico di amministratore delegato di un importante policlinico romano a partire dal prossimo 1° aprile. Dopo quasi tre anni, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Alessandria lascia anzitempo l’incarico che sarebbe scaduto a fine maggio. Non sono note le vere motivazioni della scelta annunciata stamane anche se Centini ha detto trattarsi di “una decisione presa anche per motivi famigliari”. Intanto l’incarico che era di Centini sarà ricoperto ad interim dalla direttrice sanitaria Daniela Kozel in attesa che l’assessore regionale Icardi nomini il nuovo direttore.