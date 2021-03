Mattarella minacciato sui social: un indagato ad Asti

Asti – Anche Asti è finita in mezzo alle indagini per gli insulti apparsi sui social indirizzati al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Digos di Asti e Polizia Postale, infatti, all’alba di ieri mattina, giovedì, hanno svolto le perquisizioni anche in provincia. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del capo dello Stato, per cui si prevedono pene da uno a cinque anni di carcere. È stato aperto un fascicolo su diversi soggetti a livello nazionale, che avevano postato sui propri profili social insulti e minacce ai danni del capo dello stato, in particolar modo durante la prima ondata del virus lo scorso anno. Risultano undici, al momento, gli indagati in tutta Italia, di cui uno nell’Astigiano. Secondo quanto scoperto, tra di loro figurerebbero anche antieuropeisti, negazionisti del Covid, no vax e qualche ex membro di Forza Nuova. Tutti graviterebbero nell’area dell’estrema destra. Non è al momento dato sapere chi sia l’astigiano finito sotto inchiesta. Resta la gravità, per tutti gli indagati, delle accuse. Reati particolarmente infamanti perché insulti e minacce vanno a colpire la massima carica dello Stato.