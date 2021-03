Niente maratona a Berna per Valeria Straneo: competizione rinviata per rischio neve

Alessandria – Il rischio di abbondanti nevicate ha indotto gli organizzatori a rinviare la “Bern Marathon” la maratona in programma a Belp, comune alla periferia di Berna, in Svizzera, che avrebbe dovuto tenersi domenica 14 marzo sulle strade che circondano l’aeroporto. La competizione dunque non si farà, non questa domenica almeno e di conseguenza anche Valeria Straneo, la maratoneta alessandrina impegnata nella competizione, non vi prenderà parte.

Alternativa possibile per le qualificazioni a Tokyo 2021 potrebbe essere la maratona che si correrà l’11 aprile all’aeroporto di Siena – Ampugnano. La gara sarà ad invito e si terrà sull’anello esterno alla pista dell’aeroporto senese, un circuito completamente recintato e inibito al pubblico. Una grande occasione, insomma, per tutti i top runner per ottenere i requisiti per partecipare ai prossimi Giochi.

Da parte sua la Straneo dovrà ancora decidere se prendere parte alla competizione in Svizzera o a quella in Toscana: “Se si correrà tra due settimane potrei ancora preferire la Svizzera, ma se si attenderà un mese, credo che opterò per Siena, dove anche le condizioni climatiche potrebbero essere più favorevoli” ha dichiarato la maratoneta.