Operaio cinquantottenne morto schiacciato da un muletto alla Corino di Terzo d’Acqui

Terzo d’Acqui – Tragico indicente sul lavoro ieri sera alla Corino di Terzo d’Acqui in Regione Domini, un’azienda che produce macchine per il settore tessile. Un operaio di 58 anni, Fredy Pluas, originario dell’Ecuador, mentre era alla guida di un muletto, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato e lo ha schiacciato. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e l’attività nella fabbrica è stata fermata. Quando però l’ambulanza del 118 è arrivata in Regione Domini, dove si trova la sede della fabbrica, per il dipendente non c’era più nulla da fare. Essendo un incidente sul lavoro, sono stati avvertiti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Acqui Terme, che non hanno potuto fare nulla. I militari dell’Arma hanno invece avviato le indagini per comprendere come sia potuto avvenire l’incidente mortale. La Corino spa è un’azienda molto nota e produce macchine e accessori per il settore industriale tessile, dalla lana alla seta fino a tutte le altre fibre, esportando i suoi prodotti soprattutto in Europa, Asia e Americhe, precisamente in settantaquattro Paesi. L’azienda è stata fondata nel 1983 ad Alba da Roberto Corino. È diventata spa nel 2003, in occasione del ventennale della fondazione. Dal 2007 sono entrati in azienda i figli del fondatore, Paolo e Francesco, dando nuovo slancio a un’attività basata soprattutto sull’esportazione all’estero.