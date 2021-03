Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona batte Udine e torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila

Voghera (Bertram Derthona 76 – Apu Udine 59) – Netto successo della Bertram Derthona che giovedì sera al PalaOltrepò di Voghera, recupero dell’11° giornata del campionato di Serie A2 Girone Verde di pallacanestro, ha battuto Apu Udine 76-59.

In attacco, guidati da un Sanders quasi infallibile (25p, 5/7 da tre punti alla fine) e dalla lucidità corale nei momenti chiave (triple di D’Ercole e Severini nel finale), i Leoni hanno disputato una partita solida trovando una vittoria importante soprattutto per il morale dato che i tortonesi erano reduci da tre sconfitte di fila.

Primo quarto ad alta intensità al PalaOltrepò: il Derthona, guidato da un Sanders precisissimo da oltre l’arco (3/3), è avanti per 20-17 al 10’. Nella seconda frazione Udine mette la testa avanti grazie a una serie di triple, prima che i Leoni alzino l’intensità della difesa e trovino estrema fluidità in attacco, chiudendo il primo tempo sul 36-30. Al rientro dagli spogliatoi la Bertram dilata il proprio gap, poi Udine – grazie ai canestri di Giuri e Johnson – prima impatta e poi opera il sorpasso (48-52 al 30’). Nell’ultimo periodo i canestri da fuori di Sanders e Severini aprono la scatola difensiva di Udine, che al contempo non trova ritmo in attacco: il Derthona produce il parziale che spacca definitivamente la partita e regala il successo per 76-59.

Bertram Derthona-Apu Old Wild West Udine 76-59 (20-17, 36-30, 48-52)