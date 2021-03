Come spendere 70 milioni di dollari per un file

Buongiorno e buon sabato,

che cosa comprereste se aveste la possibilità di spendere quasi 70 milioni di dollari? E non parliamo di spese essenziali, tipo la casa. O forse meglio dire un castello, vista la cifra a disposizione.

Io ho provato a stilare una lista, è lunghissima, ma neppure all’ultimo posto compare il desiderio di acquistare un esemplare di crypto art, un’opera d’arte digitale. Probabilmente è un mio limite, non so apprezzare a sufficienza l’arte digitale, perché esiste qualcuno che non esita a valutarla come saremmo più facilmente portati a fare con un quadro di un maestro impressionista.

Riassumo la storia, ma tutti i particolari e le spiegazioni li trovate in questo articolo del nostro Emanuele Capone.

Succede questo: a un’asta da Christie’s un acquirente ha speso 60 milioni di dollari (69,3 con i diritti d’asta) per aggiudicarsi The Last 5000 Days, un file Jpg di Beeple, nome d’arte di Mike Winkelmann (nella foto a destra), illustratore americano di 39 anni diventato così il terzo artista vivente più valutato al mondo.

Capite? Non un quadro, non una scultura o un’installazione. No, un file che contiene un collage di 5000 immagini create e postate in Rete dal 2007 al 2021, in cui compaiono persone reali come i leader politici e virtuali come i protagonisti dei fumetti.

Queste opere vengono chiamate Nft, Non fungible token, più o meno “beni non sostituibili”, ma qui ci addentriamo in tecnicismi per i quali vi rimando al link citato sopra. A noi, qui, basta osservare che trattandosi di un file, l’opera può essere copiata, riprodotta, condivisa. Chi la acquista in realtà acquista il “token”, il certificato che la accompagna e che contiene la firma dell’autore, il nome di chi l’ha acquistata e la garanzia di autenticità dell’opera.

Ora, fermiamoci per non perdere il filo. Ce ne è già abbastanza per riflettere su un paio di questioni. La prima è un dubbio legittimo: il sospetto cioè che dietro simili operazioni ci possa essere qualcosa di poco chiaro, ma la serietà di una casa come Christie’s induce a superare le perplessità.

La seconda questione ci porta a ragionare sul concetto di opera d’arte, su come lo intendiamo in base agli studi che abbiamo fatto e su come si sta evolvendo con risvolti fino a poco tempo fa imprevedibili. La terza, infine, riguarda il senso di inadeguatezza che può colpirci perché fatichiamo a capire il senso complessivo di vicende come queste. Siamo disorientati, avvertiamo che qualcosa ci sfugge, ma mettiamola così: sono sensazioni che potremmo accantonare facilmente se fossimo noi nelle condizioni di spendere 70 milioni per un file.