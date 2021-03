Coppa Italia pallacanestro femminile Serie A2: sconfitta sul filo di lana per Autosped Castelnuovo Scrivia contro San Giovanni Valdarno

Brescia (Bruschi B. Balli San Giovanni Valdarno – Autosped Castelnuovo Scrivia 64-63) – Ha lottato e ci ha messo cuore e grinta ma, alla fine, è uscita sconfitta l’Autosped Castelnuovo Scrivia che ieri pomeriggio, a Brescia, ha perso contro Bruschi San Giovanni Valdarno nel primo match della Final Eight della CoppaItalia di pallacanestro femminile. Avanti sin dal via il quintetto toscano pareva davvero avviato ad un trionfo sul quintetto piemontese che, fallito il rientro in avvio di secondo tempo (aperto sotto di 15 con il gap ridotto a 8 lunghezze palla in mano), pareva destinata a vestire i panni di sparring partner di fronte ad avversarie perfette sotto tutti i punti di vista. L’ingenuità del fallo sul tiro da tre di Colli a 5? (con 3/3 della guardia a cronometro fermo per il momentaneo 57-47) passava infatti in secondo piano dinanzi ai tiri in lunetta di Trehub (1/2) e De Pasquale (2/2) che riportava al +13 con poco più di 3? da giocare.

La svolta, tuttavia, è dietro l’angolo e risponde al nome di Madonna che dall’angolo regala nuovamente il – 10. Palla recuperata sul possesso toscano e Gatti dalla linea della carità non è perfetta sbagliando il primo libero riportando però il divario in singola cifra. Fallo immediato sulla giovane (e sorprendente con 3/4 da due, 2/3 da tre, 5/6 in lunetta, 4 rimbalzi altrettanti assist e 2 stoppate date) Nativi che imita quanto avvenuto dall’altra parte del campo errore e canestro e 61-51 a 2’13” dalla sirena. Palla di nuovo a Madonna e nuova tripla con Colli che recupera sul possesso avversario e Bonvecchio che dall’angolo opposto trova la tripla del 61-57 a -95?. San Giovanni Valdarno sbanda ancora e vede finire i suoi 24? senza tiri rendendo palla a Castelnuovo che va a segno con Valentina «Micia» Gatti per il 61-59 all’inizio dell’ultimo giro di lancette. A minare un po’ le speranze scribane a -39? l’uscita per falli di Bonvecchio ma Gregori fa 1/2 con il rimbalzo piemontese e Pavia che regala il 62-61 a -22?. Il quintetto di Franchini prova a giocare con il cronometro ma è Gatti a interrompere l’azione mandando in lunetta Trehub che si dimostra gelida per il 64-61. C’è ancora speranza per le giraffe che si affidano ancora a Madonna ma il suo tiro dall’angolo alla destra del canestro sbatte sul ferro, Podrug raccoglie il rimbalzo e realizza ma in contemporanea si ode la sirena. Termina così 64-63 con San Giovanni Valdarno in festa.

