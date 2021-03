Donna si toglie la vita buttandosi dal quarto piano

Alessandria – Ha scavalcato la ringhiera del terrazzo e si è lasciata precipitare dal quarto piano. Una donna si è tolta la vita così oggi verso le 13:30 gettandosi dal suo appartamento del condominio in Via Buozzi al numero 14 al quartiere Pista Vecchia. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, oltre all’ambulanza del 118. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini e hanno già effettuato un primo sopralluogo nell’appartamento della vittima in attesa dei riscontri che raccoglierà la polizia Scientifica. Intanto sono state raccolte alcune testimonianze dei residenti e dei passanti che hanno assistito al tragico gesto.