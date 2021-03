Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona riceve Mantova, JB Monferrato al PalaFerraris sfida Treviglio

Alessandria – Impegni casalinghi, questa domenica alle 18, per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie A2 Girone Verde, 23° giornata.

Bertram Derthona, al PalaOltrepò di Voghera, riceverà Staff Mantova. I Leoni tortonesi allenati da coach Ramondino sono reduci dalla vittoria casalinga contro Udine di giovedì, recupero dell’11° giornata di campionato ma arrivavano da tre sconfitte di fila. “Le ultime partite, Torino, Verona e Udine, ci hanno fatto capire che servirà essere sempre più precisi perché ogni dettaglio di ogni possesso offensivo e difensivo può fare la differenza” ha tenuto a sottolineare Vanni Talpo, vice allenatore dei Bianconeri.

Alla stessa ora la JB Monferrato ospiterà al PalaFerraris Bcc Treviglio. Nelle file dei monferrini restano in dubbio le condizioni di Redivo che sarà monitorato fino all’ultimo. Un match importante, quello di domenica, per i ragazzi allenati da coach Valentini, reduci da ben cinque sconfitte di fila, contro Milano, Mantova, Bergamo, Udine e Biella, e attualmente al terz’ultimo posto in classifica a soli 16 punti. I Rossoblù non vincono, infatti, dal 31 gennaio, successo casalingo contro il Capo d’Orlando. Servirà dunque una scossa come sottolineato anche da coach Valentini: “Dovremo giocare con la massima concentrazione e con la massima energia, cercando di limitare le loro ondate offensive, soprattutto in contropiede e dovremo essere bravi a ragionare in attacco e a passarci la palla, per poi cercare di colpirli con dei tiri aperti. Tutto però deve partire dalla consapevolezza che per noi è una partita vitale in questo momento”.