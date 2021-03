Rinviato a data da destinarsi il 4° rally “Vigneti Monferrini”

Canelli – Il VM Motor Team di Valenza ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della quarta edizione del Rally “Vigneti Monferrini”, che si sarebbe dovuto tenere a Canelli il 20 e 21 marzo.

Il peggioramento della situazione sanitaria legata al Covid-19 in Piemonte e nella zona specifica che avrebbe dovuto ospitare la kermesse ha indotto gli organizzatori e l’amministrazione locale a decidere la sospensione. Si è preferito, dunque, optare per la prudenza e per la salvaguardia ed il rispetto della popolazione locale.

“Siamo davvero dispiaciuti di dover prendere questa decisione, ma crediamo che attualmente non ci siano alternative purtroppo. Ringraziamo gli enti e l’amministrazione locale per aver comunque offerto la massima collaborazione, come sempre accade a Canelli. Tengo anche a rivolgere un ringraziamento particolare a tutti gli equipaggi che ci avevano garantito la loro fiducia, sperando di dar loro appuntamento al più presto” ha dichiarato l’organizzatore della competizione, Moreno Voltan.