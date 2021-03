Straordinari per i Vigili del Fuoco che devono spegnere ben sette incendi in provincia

Alessandria – Sabato di fuoco per i pompieri alessandrini che sono dovuti intervenire contemporaneamente in sette località diverse dove erano divampate le fiamme. Verso le due del pomeriggio sono intervenuti con tre squadre a Castellazzo Bormida per avere ragione delle fiamme che avevano colpito una cascina in strada vicinale del Boschetto. Il tetto è andato distrutto e per poco l’incendio non ha interessato la vicina abitazione. Nessuna vittima ma danni molto consistenti. In altre località come Pozzolo Formigaro, Morano Po, Gavi, Acqui e Terranova Monferrato i Vigili del Fuoco di Alessandria, Casale e Novi sono intervenuti per domare incendi divampati su sterpaglie, mentre piuttosto laborioso l’intervento che hanno dovuto effettuare per l’incendio che ha colpito la discarica di Ticineto.