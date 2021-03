Castelletto d’Orba il “paese sull’acqua” finalmente sarà messo in “sicurezza alluvioni”

Castelletto d’Orba – Dopo l’alluvione del 2014 quando il Rio Albara colpì oltre 70 abitazioni nel centro abitato di Castelletto d’Orba, e quella del 2019 che rese necessaria l’evacuazione di circa 80 persone costrette per mesi fuori casa, finalmente è stato deciso di dare in appalto i lavori per mettere in sicurezza la zona. A questo proposito il Governo ha stanziato 395.000 euro per la progettazione e 950.000 euro per la prima tranche di lavori (1.345.000 euro in totale), che nel complesso dovrebbero diventare 5 milioni di euro. Sarà subito realizzato uno scolmatore che avrà lo scopo di rallentare la corrente per mettere in sicurezza tutto il tratto castellettese del rio, circa tre chilometri, partendo dalla cima, cioè in zona Bozzolina al di sopra della via delle Fonti, fino al centro storico. All’altezza del ponte vicino alla rotatoria sarà realizzato un tunnel sotterraneo per incanalare l’acqua sotto la sede stradale, riducendone la portata, in modo tale da dominare il flusso fra le case. Ma sono previsti lavori anche per un altro corso d’acqua il Rio Albedosa, affluente dell’Albara che, dopo aver danneggiato Castelletto, nel 2019 ha sfogato la sua furia anche a Capriata d’Orba, provocando una vittima e tagliando in due il ponte sulla provinciale Novi-Ovada. Il bando si chiuderà ad aprile, seguirà l’iter per l’assegnazione dell’appalto che porterà via altri 4 mesi, mentre si prevede l’inizio dei lavori tra il 2021 e il 2022.