Hockey in line: Monleale batte Piacenza nel secondo atto dei playoff

Novi Ligure – Ancora una vittoria nell’hockey in line, al secondo atto dei playoff , per lo Sportleale Monleale che ieri sera ha avuto ragione, al Pattinodromo di Novi Ligure, di Lepis Piacenza. 7-3 il risultato finale con una grande prova di tutti, specialmente di capitan Garavelli e di Riccardo Oddone. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-1 per i tortonesi, nella ripresa Piacenza ha aumentato il pressing ma gli Arancioni tortonesi hanno allungato portandosi prima sul 5-1 e poi sul 6-1. Nel finale Piacenza ha accorciato le distanze con le reti di Fumagalli e Zorzet, 6-3, ma la marcatura di Dylan Ghiglione ha permesso a Monleale di chiudere la sfida sul 7-3. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Cintori ad Asiago, il 20 marzo, con inizio gara alle 20:30.