L’Alessandria cade di misura contro il Piacenza dell’ex mister Scazzola

Piacenza (Piacenza 1 – Alessandria 0) – Sconfitta esterna per l’Alessandria che, in trasferta a Piacenza, 30° giornata del campionato di Serie C Girone A, cade per 1-0. Fatale per i Grigi il gol messo a segno da Galazzi al 43’ del primo tempo.

Longo mescola le carte a centrocampo: torna Giorno per Gazzi e Bruccini per Casarini, in attacco Arrighini in coppia con Eusepi, e l’ex Corazza parte dalla panchina. Si rivede Mustacchio, dopo 45 giorni. Piacenza con qualche assenza in difesa: Scazzola abbassa Corbari e schiera Suljic dall’inizio.

All’8’ cross di Di Quinzio verso Arrighini, che cerca la sponda per Eusepi ma non si intende con il compagno: sfuma così una buona chance in attacco per l’Alessandria.

Al 10’ ghiotta opportunità per l’Alessandria: sinistro di Sini da posizione defilata, il portiere del Piacenza Stucchi alza in calcio d’angolo.

Al 14’, sempre sponda Alessandria, tocco in verticale di Sini per Arrighini che, dai venti metri, si gira nello stretto per poi calciare col destro rasoterra: comodo intervento per Stucchi.

Al 23’ occasione per il Piacenza: Gonzi supera Di Gennaro con una giocata straordinaria poi mette il pallone in area di rigore sul sinistro di Galazzi che, da due passi, spedisce malamente sul fondo.

Al 31’ ci prova l’Alessandria: sinistro di Parodi da posizione centrale, pallone sul fondo. Buona opportunità per il numero sette dei piemontesi.

Al 43’ passa il Piacenza: Palma scatta sulla destra poi serve Visconti in verticale, il numero 30 va al cross basso verso Galazzi che, tutto solo in area di rigore, colpisce male la sfera riuscendo comunque a spiazzare Pisseri: 1-0.

Il primo tempo finisce con il Piacenza in vantaggio.

Nella ripresa stesse formazioni del primo tempo e Piacenza ancora pericoloso: destro in diagonale di Pedone da buona posizione, pallone alle stelle.

Al 60’ altra occasione per il Piacenza: gran destro di Gonzi dal limite dell’area di rigore, Pisseri si distende concedendo un corner alla formazione emiliana.

Due minuti dopo buona occasione, invece, per i Grigi: calcio di punizione battuto da Eusepi col destro dalla distanza, pallone di poco a lato.

Al 72’ occasione per il Piacenza: Cesarini, appena entrato, va ad un passo dal gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bruccini decisivo in chiusura sul numero 11 biancorosso.

Al 77’ tentativo dell’Alessandria: ci prova Casarini col destro direttamente da calcio di punizione, comodo intervento in presa alta per Stucchi.

All’85’ ci prova l’Alessandria: stacco di testa di Di Gennaro sul secondo palo, Stucchi blocca il pallone a terra.

All’88’ ancora Alessandria: deviazione in calcio d’angolo di Stucchi sulla gran botta di Bruccini.

Al 90’, sponda Piacenza, Cesarini cerca la magia da posizione defilata: pallonetto letto a dovere da Pisseri, che lascia scorrere la sfera sul fondo.

Dopo 4’ di recupero l’arbitro Marotta fischia la fine del match. L’Alessandria resta ferma a quota 50 punti al quinto posto assieme alla Pro Patria.

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedona, Palma, Suljic, Visconti; Galazzi (34’st Lamesta), Gonzi (40’st Simonetti); De Respinis (24’st Cesarini). A disp.: Anane, Libertazzi, Renolfi, Miceli, Scorza, Saputo, , Babbi, Breganti, Cannistrà. All.: Scazzola

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini (16’st Chiarello); Parodi, Bruccini, Giorno (16’st Cesarini), Di Quinzio, Celia; Eusepi (29’st Stanco), Arrighini (29’st Corazza). A disp.: Crisanto,Cosenza, Gazzi, Mustacchio, Crosta, Macchioni, Bellodi, Rubin.All.: Longo

Gol: 43’ pt Galazzi

Arbitro: Maria Marotta di Sapri

Ammoniti: Sini, Palma, Suljic, Corbari, Cesarini per gioco falloso, Parodi per proteste

Corner: 2-10

Recupero: 1+4

Note: giornata di sole, forte vento. Terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico.