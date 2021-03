Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona si arrende al PalaOltrepò ad un agguerrita Mantova

Voghera (Bertram Derthona 74 – Staff Mantova 79) – Sconfitta casalinga per Bertram Derthona che, al PalaOltrepò, si è arreso a Staff Mantova 74-79. Al Derthona non è bastata una grande rimonta finale per vincere sulla sirena.

Quarto iniziale equilibrato al PalaOltrepò: dopo un buon avvio bianconero, Mantova trova fluidità offensiva che le permette di operare il sorpasso (18-20 al 10’) con la tripla di Maspero. Nella seconda frazione la squadra ospite si mantiene avanti nel punteggio, rispondendo colpo su colpo ai canestri della Bertram: il primo tempo è chiuso poi dalla tripla di Cortese (34-38). Nel terzo quarto la Staff dilata il proprio gap grazie a una incredibile precisione al tiro da tre punti e a lucidità in attacco. Nelle battute conclusive del periodo la Bertram riduce il divario fino al 51-61 del 30’. Nell’ultimo quarto la Staff allunga fino al +17 (57-74) sfruttando ancora le conclusioni dall’arco: a quel punto i Leoni cominciano una furiosa rimonta che li porta a un solo possesso di distanza, ma il tiro di Sanders per il pareggio non entra, e Mantova passa 74-79 al PalaOltrepò.

Bertram Derthona-Staff Mantova 74-79 (18-20, 34-38, 51-61)