Pallavolo: bene La Bollente Acqui e Euromac Mix Casale, sconfitta per le compagini ovadesi della Cantine Rasore e della Plastipol

Alessandria – Sabato decisamente positivo, nella pallavolo maschile, per La Bollente Negrini Cte Acqui. I termali allenati da mister Astori hanno, infatti, avuto ragione di Pavic Erresse Romagnano Sesia. Partenza in salita per i termali che hanno ceduto il primo set ma sono poi riusciti ad imporsi nei successivi tre per un 3-1 finale che rappresenta una bella iniezione di fiducia alla luce anche delle tre gare da recuperare da parte dei ragazzi di mister Astori.

In serie A2 stop forzato per Novi mentre in B2 femminile prima vittoria stagionale per le casalesi dell’Euromac Mix che hanno battuto 3-0 Gonzaga Milano. Primo set lottato, 25/23, secondo dominato, 25/15, il terzo è una battaglia, chiusa 27/25 dalle casalesi.

In serie C femminile, dopo l’anticipo vittorioso di Nuova Elva Occimiano su Zs Ch Valenza (3/1), è saltato l’impegno esterno di Alessandria Volley per alcune positività nel Mokaor Vercelli. In campo solo le due ovadesi: le ragazze di Cantine Rasore sono uscite sconfitte dall’impegno casalingo contro Club76 PlayAsti, nuova capolista del girone, mentre in C maschile Plastipol Ovada si è arreso alla capolista Stamperia Alicese Santhià per 3-0.