Atletica: il comasco Michele Belluschi vince la terza edizione della “Trino-Santuario di Crea”

Serralunga di Crea – Si è chiusa con la vittoria di Michele Belluschi e con il secondo posto della svedese Charlotta Fougberg la terza edizione della “Trino-Santuario di Crea”, kermesse podistica organizzata dal Gruppo Podistico Trinese e disputata ieri mattina. La Fougberg, già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, ha sbaragliato la concorrenza tanto da giungere seconda assoluta, dietro al solo Belluschi e davanti a tutti gli altri uomini in gara. Alla terza edizione della gara trinese hanno partecipato 236 atleti, ai quali si sono aggiunti 49 podisti nella corsa breve “La Madonnina-Crea”. Queste le graduatorie assolute della “Trino-Crea”: tra gli uomini successo di Michele Belluschi (Grottini Team Recanati) in un’ora 5 minuti 43 secondi, nuovo record del percorso, davanti a Marco Mazzon (Run Athletic Team) e Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia). Tra le donne, col podio allargato alla quarta posizione vista la presenza della fuoriclasse svedese, primo posto e record del tragitto per Charlotta Fougberg in un’ora, 7 minuti e 27 secondi, davanti a Francesca Rimonda (Vigonechecorre), terza Ilaria Bergaglio (Atletica Novese), quarta Elisa Almondo (Dragonero).