Bertram Derthona: posticipata all’11 aprile la gara contro Udine prevista inizialmente il 17 marzo

Tortona – Cambio di data per quanto concerne la sfida della BertramDerthona contro Apu Old Wild West Udine, originariamente in programma il 17 marzo. La gara, tramite un accordo tra i due club, è slittata all’11 aprile. La Lega Nazionale Pallacanestro ha autorizzato la nuova data stamane. Il confronto sarà dunque l’11 aprile alle 18, collocazione condivisa dai due club per non ingolfare troppo gli impegni agonistici e resa possibile dal fatto che l’inizio della fase a orologio, di cui ancora ben poco si sa, compreso l’effettivo svolgimento, è stato posticipato di una settimana, dall’11 al 18 aprile. Bertram Derthona tornerà in campo domenica 21 marzo, in casa, contro Bergamo.