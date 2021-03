Calcio femminile: l’Alessandria rinuncia alla trasferta in Sardegna, quasi certa la sconfitta a tavolino

Alessandria – Si profila una sconfitta a tavolino per l’Alessandria Calcio Femminile che ieri avrebbe dovuto disputare il match in trasferta contro la compagine sarda del Caprera, sfida valida per il recupero della quarta giornata del campionato di Serie C Girone A. Il club grigio ha, però, preferito rinunciare alla trasferta e questo, adesso, comporterà quasi certamente il 3-0 a tavolino per le sarde. Si è disputato invece l’altro recupero in programma, quello tra Independiente Ivrea e Torino Women che ha visto il successo delle Granata per 1-0. Questa la classifica aggiornata in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo: Pro Sesto 31; Torino Women 23; Genoa Women, Pinerolo e Azalee 20; Real Meda 19; Campomorone Lady 13; Speranza Agrate 11; Caprera* e Independiente Ivrea 9; Spezia Femminile 6; Acf Alessandria* 3. (* 1 partita in meno) Independiente Ivrea 1 punto di penalizzazione.