Ciclismo: il ventitreenne milanese Simone Piccolo si impone al trofeo “Fubine Porta del Monferrato”

Fubine – È stato Simone Piccolo, 23 anni, il trionfatore, ieri, al trofeo “Fubine Porta del Monferrato”, kermesse ciclistica che ha ufficialmente aperto la stagione degli Èlite e Under 23 in Piemonte.

Il ciclista milanese, portacolori della Viris Vigevano, ha preso il largo a tre chilometri dall’arrivo dal gruppetto di attaccanti di cui faceva parte e ha poi imboccato la rampa finale tra le case del paese dell’Alessandrino con più di 100 metri di vantaggio sugli inseguitori. Secondo posto per Alessio Martinelli della Colpack Ballan, terzo il danese Hellemose, che difende i colori svizzeri del Mendrisio. Anche il fratello minore di Simone, Andrea Piccolo, è ciclista e quest’anno si accinge a debuttare tra i professionisti dell’Astan dopo aver dominato la scena tra gli Juniores.