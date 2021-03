Dalla Prefettura di Alessandria: videosorveglianza del Comune di Spigno Monferrato

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 15 marzo, in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario in sede vacante Ponta, alla quale hanno partecipato il Questore Molino, il Comandante Provinciale Carabinieri Col. Rocco, il Ten. Col. Favarin del Comando Provinciale Guardia di Finanza, il Presidente della Provincia Baldi, l’Assessore Formaiano del Comune di Alessandria e il Comandante della Polizia Municipale di Alessandria Bassani. Per il primo argomento all’ordine del giorno, era collegato anche il Sindaco di Spigno Monferrato Visconti.

Il Comitato, sulla base degli approfondimenti di carattere tecnico condotti dalla Questura e dal Comando Provinciale Carabinieri, ha innanzitutto espresso parere favorevole all’attuazione del progetto di videosorveglianza predisposto dal Comune di Spigno Monferrato, che contribuirà efficacemente alla sicurezza del territorio, grazie alle tecnologie impiegate e ai punti di sorveglianza scelti in maniera strategica e oculata.

Il Comitato ha quindi concordato la prosecuzione di mirate attività di controllo del rispetto delle normative di emergenza epidemiologica, anche mediante servizi coordinati con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, in considerazione del passaggio del territorio regionale in “zona rossa” a decorrere da oggi, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021 e del recente Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30.

Tutti i componenti del Comitato hanno sottolineato il grande senso di responsabilità dimostrato finora dalla popolazione e dagli esercenti della provincia e hanno espresso la necessità del proseguimento della più ampia collaborazione tra Forze di Polizia dello Stato e Corpi e Servizi di Polizia Locale, nell’ottica di assicurare controlli capillari ed equilibrati in tutto il territorio.