Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato ritrova la vittoria, battuto Treviglio al PalaFerraris

Casale Monferrato (JB Monferrato 87 – Bcc Treviglio 68) – Dopo cinque sconfitte di fila la JB Monferrato torna alla vittoria e supera al PalaFerraris la Bcc Treviglio con il punteggio di 87-68. Una prova di grande carattere per i ragazzi di coach Valentini e Fabrizi che vincono e convincono in una sfida ben approcciata e gestita fin dalle prime battute. Fondamentale, nelle file dei monferrini, il rientro di Redivo. Mercoledì si tornerà già in campo con la sfida al Pala Gianni Asti contro Basket Torino. Sugli scudi Martinoni con 20 punti ed i 10 rimbalzi ciascuno per Camara e Donzelli.

I primi punti di giornata sono di Redivo. È tornato con una voglia matta di recuperare il tempo perduto causa infortunio. La guardia argentina mette subito a segno 8 punti con le sue solite giocate che danno entusiasmo e sicurezza. Treviglio, che parte a sorpresa senza Frazier, risponde con la tripla di Reati e l’appoggio a canestro di Pepe. Fabio Valentini dall’angolo porta la Novipiù sul 13-7. Nikolic scalda i motori, ma sullo scadere dei 24” Tomasini si sblocca da tre. Dall’altro lato Sarto non si fa pregare più di tanto. La JBM accende l’entusiasmo del Palaferraris. Due contropiedi flash: prima con Thompson che schiaccia, poi con Donzelli che appoggia al tabellone costringendo coach Cagnardi al timeout. Martinoni si mette in proprio e con due grandi giocate si chiude il primo quarto sul 27-17.

Il secondo quarto si apre con lo stesso spartito. Martinoni segna e i padroni di casa che scappano. La tripla di Thompson ed il canestro di Fabio Valentini valgono il 37-20. Donzelli sotto le plance è poderoso. Nikolic deve spesso ricorrere alle maniere forti per contenerlo. Borra dalla lunetta rosicchia qualche punto. Il fallo antisportivo fischiato a Luca Valentini permette a Treviglio di tornare sul -12 grazie ai canestri di Nikolic e ancora Borra. Timeout JBM. Casini però decide di fare le cose in grande. Due triple in rapida successione che gli valgono i primi punti in questa nuova avventura rossoblu. Segnano Pepe e Borra poi c’è ancora tempo per la tripla di Martinoni e il 2/2 ai liberi di Redivo. Finisce il secondo quarto sul 52-35.

Comincia il terzo quarto. Redivo è caldo. Poi Donzelli, autore di una prestazione monumentale. Treviglio torna a segnare con Bogliardi dalla linea dei tre punti. 56-38. La partita si gioca senza esclusione di colpi nonostante il divario cominci a farsi cospicuo. Coach Valentini finalmente può gestisce le energie con ampie rotazioni. Una bella penetrazione di Tomasini ed il gancio di Martinoni portano la JBM sul +26. Frazier non al meglio fisicamente viene richiamato in panchina. Camara si toglie la soddisfazione della sua prima tripla in campionato. Il canestro di Pepe chiude i conti sul 69-45.

Con Martinoni e Donzelli si apre la quarta frazione con la JBM in completo controllo. Tripla di Pepe. Riposta di capitan Martinoni. Standing ovation per Martinoni e Redivo. Nel mentre Fabio Valentini continua a segnare da tre punti. Per Treviglio fino alla fine con grande carattere Reati e Pepe che migliorano i loro score. Spazio anche per Giombini che segna subito da tre. C‘è ancora il tempo per una magia di Casini e si chiude il match sull’87-68.

Novipiù JB Monferrato – BCC Treviglio 87-68 (28-17, 24-18, 17-10, 18-23)